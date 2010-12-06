По факту убийства на Кронштадском бульваре в Москве возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе на Кронштадском бульваре в Москве, закончившейся стрельбой, при которой один человек погиб, а еще один пострадал. Стрелявший задержан.

"Аргументы.ру" сообщали, что оперативники задержали в Москве подозреваемого в стрельбе и убийстве во время массовой драки на севере города. В драке был убит болельщик "Спартака", а еще одного фаната этого клуба ранили.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 30 УК РФ (покушение на убийство).