Избивший в Новосибирске учительницу начальных классов объявлен в розыск

Отчим девочки, учащейся во втором классе, избивший на глазах учеников учительницу начальных классов Ирину Исакову в школе Первомайского района Новосибирска 3 декабря, объявлен в розыск.

По данным РИА Новости, подозреваемый в избиении учительницы не явился по повестке в милицию, и стражи закона не могли установить его местонахождение.

"Аргументы.ру" сообщали, что мужчина, который четыре месяца назад освободился из колонии, ударил учительницу по лицу прямо в школе и угрожал убить ее. На место была вызвана милиция, которая задержала подозреваемого. Однако после того, как с подозреваемого взяли показания, его отпустили.

Напомним, подобный инцидент с "питерским ублюдком" был зарегистрирован в Петербурге чуть более месяца назад. В избиении учительницы в Петербурге обвиняется бывший сотрудник милиции 28-летний Андрей Петров, который в отличие от подозреваемого в Новосибирске, арестован.