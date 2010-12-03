Стрелявшему в сотрудницу телеканала Russia Today грозит до 5 лет лишения свободы

Обвинение предъявлено Сергею Веролайнену, стрелявшему из травматического пистолета в сотрудницу телеканала Russia Today (RT) Наталью Архипцеву. Веролайнену грозит до пяти лет лишения свободы.

"Аргументы.ру" сообщали, что инцидент произошел в "Прадо кафе" на Славянской площади вечером 9 октября. Архипцева услышала громкие оскорбления в свой адрес от одного из мужчин, а в ответ на ее замечание мужчина прострелил ей левую лодыжку. По данным телеканала RT, стрелявшим оказался 35-летний Сергей Виролайнен, уроженец Санкт-Петербурга, исполнительный директор ООО "Сайгон".

В настоящее время Веролайнен находится под подпиской о невыезде.