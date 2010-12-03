В Старопетровском проезде в Москве украли три сейфа с деньгами. Милиционеры допускают версию о том, что сотрудница телекоммуникационной компании могла быть соучастницей этого грабежа.

По данным "Интерфакс", налетчики вошли в офис телекоммуникационной фирмы, располагающейся в Старопетровском проезде на территории бизнесцентра. Грабители были в масках с прорезями для глаз. Они привязали единственную сотрудницу фирмы, находившуюся в офисе, к стулу и вынесли три сейфа, в которых было примерно полтора миллиона рублей.



