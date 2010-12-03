Сотрудников УВД Гусь-Хрустального привлекут к уголовной ответственности

Городская и районная милиция Гусь-Хрустального работала с серьезными нарушениями, уже известны факты сокрытия преступлений и безосновательных отказов в возбуждении уголовных дел.

Ряд должностных лиц УВД Гусь-Хрустального привлекут к уголовной ответственности, передает "Интерфакс".

"Аргументы.ру" сообщили, что группа предпринимателей, политиков и общественников написала письмо главе правительства, в котором пожаловались на засилье криминала в Гусь-Хрустальном. При этом, в письме к Владимиру Путину изложено более тридцати фактов нерасследованных преступлений в отношении местных коммерсантов.

Напомним, губернатор Владимирской области Николай Виноградов заявил 25 ноября, что ситуация в Гусь-Хрустальном имеет позитивную а не негативную динамику, и что с начала года преступность снизилась более чем на 16%.

Проверка работы правоохранительных органов города продолжается.

В настоящее время начальник городского УВД Николай Гарькин и его заместитель – начальник криминальной милиции Александр Насыбулин подали на имя начальника УВД Владимирской Области генерала Александра Голубцова рапорты об отставке.