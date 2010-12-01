СКП: Версия нападения на 4 человек на Кубани - бытовой конфликт

По предварительным данным, причиной нападения на четырех человек в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае стал бытовой конфликт.

"Аргументы.ру" сообщали, что совершено покушение на жителей Кубани - жертвами нападения стали четыре человека, из которых трое госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одна женщина скончалась.

Как передает РИА Новости со ссылкой на прокурора Славянского района Андрея Крючкова, неизвестный вошел в дом и начал бить битой девушку, которая впоследствии скончалась. Находившиеся в доме люди вступились за девушку и злоумышленник ранил еще мужчину, женщину и ребенка.

В настоящее время все пострадавшие находятся в реанимации.