СКП: Возбуждено дело о попытке изнасилования в Зеленокумске

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чечни, подозреваемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней в городе Зеленокумске Ставропольского края, где ранее произошел конфликт между гостями из Чечни и местными жителями.

"Советским межрайонным следственным отделом СУ СК по Ставропольскому краю по результатам проверки заявления 15-летней жительницы города Зеленокумска о попытке ее изнасилования возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чеченской Республики", - говорится в сообщении следственного управления СКП России по Ставропольскому краю.

Ранее "Аргументы.ру" сообщали, что восемь человек получили ранения в конфликте с применением травматики и огнестрельного оружия между жителями города Зеленокумска Ставропольского края. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство".

По данным следствия, в ночь с 21 на 22 ноября 2010 года 28-летний житель Чечни "завез потерпевшую в одно из частных домовладений" Зеленокумска, где попытался ее изнасиловать, но девушке удалось бежать.