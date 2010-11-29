В Гусь-Хрустальном прошли первые аресты

Комплексная проверка работы местной милиции по жалобам населения на криминальное засилье в Гусе-Хрустальном продолжается. В ходе проверки уже арестованы два человека.

Как передает "Интерфакс", в ходе проверки задержаны двое местных жителей, которым предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ). Подробности операции и имена задержанных не разглашаются, оба обвиняемых взяты под стражу.

"Аргументы.ру" сообщали, что группа предпринимателей, политиков и общественников написала письмо главе правительства, в котором пожаловались на разгул криминалитета и бездействие правоохранительных органов в Гусь-Хрустальном Владимирской области. При этом, в письме к Владимиру Путину было изложено более тридцати фактов нерасследованных преступлений в отношении местных коммерсантов. В городе началась масштабная проверка деятельности милиции.

Одновременно с проверкой были временно отстранены от своих должностей глава местного УВД Николай Гарькин и его заместитель, начальник криминальной милиции Александр Насыбуллин.

Губернатор Владимирской области Николай Виноградов назвал "пиаром перед выборами" жалобы населения на криминальное засилье в Гусе-Хрустальном, и считает, что ситуация в Гусь-Хрустально имеет позитивную а не негативную динамику, заявляя, что с начала года преступность снизилась более чем на 16%.