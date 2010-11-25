На московскую школу в Южнопортовом проезде совершен налет, ограблен банкомат

Московская школа подверглась нападению из-за размещенного в ней банкомата - грабители ворвались в здание школы, расположенной в Южнопортовом проезде, и похитили 3,5 миллиона рублей.

"Рано утром четверо неизвестных, взломав дверь, проникли в помещение средней школы, где угрожая физической расправой двум охранникам, связали их", - передает ИТАР-ТАСС.

Затем налетчики вскрыли установленный в холле школы банкомат Московского кредитного банка и похитили из него деньги.

Ведется следствие.