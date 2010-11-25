В отношении Александра Ходыча возбуждено дело

В отношении начальника отдела по борьбе с экстремизмом краевого ГУВД с местом дислокации в станице Кущевская Александра Ходыча возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным "Интерфакс", Ходыч подозревается в вымогательстве 6 миллионов рублей у предпринимателя. Кроме того, Ходыч присвоил принадлежавший потерпевшему легковой автомобиль марки Infiniti стоимостью 1 миллион рублей, а впоследствии планировал завладеть автомашиной Audi, также приобретенной потерпевшим. В настоящее время Ходыч задержан и находится в одном из следственных изоляторов.

По имеющейся информации, высокопоставленный сотрудник милиции являлся кумом Сергея Цапка, который подозревается в организации массового убийства в станице.

"Аргументы.ру" писали ранее, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.