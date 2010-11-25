Генералу МВД Чеишвили грозит до 10 лет лишения свободы (ВИДЕО)

Генерал-майору МВД Владимиру Чеишвили может грозить до 10 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"Аргументы.ру" сообщали, что 24 ноября в качестве меры пресечения суд избрал домашний арест. Как стало известно, Владимир Чеишвили был задержан на основании материалов, предоставленных департаментом собственной безопасности и ОРБ N3 (подразделением департамента экономической безопасности, которое специализируется на преступлениях коррупционной направленности).