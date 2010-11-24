Задержан девятый подозреваемый в убийстве 12 человек на Кубани (ВИДЕО)

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин заявил, что задержан еще один, уже девятый подозреваемый в причастности к убийству 12 человек в кубанской станице Кущевская.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что по подозрению в совершении массового убийства задержаны и арестованы восемь человек, среди которых и предполагаемые организаторы. Двое подозреваемых по этому делу объявлены в международный розыск.

Владимир Маркин сказал: "В ходе спецоперации, проведенной оперативными сотрудниками ГУВД по Краснодарскому краю, задержан еще один из соучастников убийства 12 человек в станице Кущевская, Игорь Черных, 1965 года рождения, по кличке Амур, ранее судимый. Следствием Черных рассматривается как один из самых жестоких соисполнителей убийства 12 человек в станице Кущевская. Поэтому в интересах следствия его имя и сам факт его участия в этом жестоком преступлении ранее не разглашался".