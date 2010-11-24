МВД РФ подтверждает задержание генерала Чеишвили
24 ноября 2010, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
МВД РФ подтверждает факт задержания начальника центра управления материально-технического снабжения министерства генерал-майора милиции Владимира Чеишвили, которого подозревают в превышении полномочий.
"Следователями СК РФ принято решение о задержании Чеишвили", - заявили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ 24 ноября.
"Аргументы.ру" сообщали, что по версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД незаконно присвоил крупную сумму денег.
Как стало известно, Владимир Чеишвили был задержан на основании материалов, предоставленных департаментом собственной безопасности и ОРБ N3 (подразделением департамента экономической безопасности, которое специализируется на преступлениях коррупционной направленности).