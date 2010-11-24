За убийство приемного сына челябинец получил 10 лет

Житель Карталов Сергей Анисимов, до смерти избивший своего приемного шестилетнего сына, приговорен Карталинским городским судом Челябинской области к 10 с половиной годам строгого режима.

В феврале 2010 года ребенок попал в больницу с закрытым переломом большеберцовой кости. Опекуны сказали, что травму ребенок получил, катаясь на горке. Однако следствие установило, что перелом ребенок получил, когда Анисимов потащил испачкавшегося мальчика за ногу в баню, передает ИТАР-ТАСС.

Через два месяца Анисимов опять избил ребенка - бил руками, ногами и даже укусил его за плечо. Малыш скончался через несколько часов после избиения от разрыва ткани печени.

Анисимов полностью признал свою вину.

Он осужден по ч. 1 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ч. 1 ст. 116 (побои), ч. 4 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть) УК РФ.