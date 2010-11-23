Криминального авторитета Владимира Тюрина экстрадируют в Испанию

Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции по запросу Испании одного из самых влиятельных в криминальном мире России "вора в законе" Владимира Тюрина, известного также как Тюрик.

Тюрин входит в окружение Деда Хасана и руководит так называемой "братской" ОПГ, которая в 1990-е годы контролировала алюминиевую промышленность Братска, а также бизнес, связанный с энергетикой.

Как стало известно, 52-летнего вора в законе с двойным гражданством РФ и Казахстана Владимира Тюрина задержали в ночь на 3 ноября в помещении ресторана "Купол" на Новом Арбате оперативники Московского уголовного розыска и ФСБ России.

В 2009 году Владимир Тюрин был задержан в Монголии и помещен под стражу. Но когда испанцы прилетели туда, они обнаружили в СИЗО родного брата криминального авторитета. Как предполагают ряд СМИ, такая подмена обошлась Тюрину в 500 тысяч долларов.

Власти Испании заочного предъявили Тюрину обвинение в создании на территории страны преступного синдиката, отмывавшего криминальные деньги путем вложения их в недвижимость на испанских курортах.

По этому уголовному делу в Испании уже осуждено несколько российских криминальных авторитетов. В их числе "вор в законе" Захарий Калашов (Шакро молодой), который был приговорен по аналогичному обвинению к 7,5 годам тюремного заключения.

Адвокаты уже обжаловали постановление Генпрокуратуры об экстрадиции в Пресненском районном суде Москвы, передает "Интерфакс".