Двойное убийство в Измайлово было заказным

Двойное убийство на востоке Москвы в Измайлово было заказным, считают сотрудники правоохранительных органов.

Личности погибших установлены. Это 43-летний уроженец Азербайджана, зарегистрированный в Дагестане, и 44-летний мужчина, который проживал в Москве.

"Аргументы.ру" сообщали, что около 18:40 мск на востоке Москвы неизвестные расстреляли автомобиль Mazda, после чего скрылись. Двое мужчин скончались от огнестрельных ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".