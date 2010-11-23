Двойное убийство в Измайлово было заказным
23 ноября 2010, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Двойное убийство на востоке Москвы в Измайлово было заказным, считают сотрудники правоохранительных органов.
Личности погибших установлены. Это 43-летний уроженец Азербайджана, зарегистрированный в Дагестане, и 44-летний мужчина, который проживал в Москве.
"Аргументы.ру" сообщали, что около 18:40 мск на востоке Москвы неизвестные расстреляли автомобиль Mazda, после чего скрылись. Двое мужчин скончались от огнестрельных ранений.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".