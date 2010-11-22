Убитые на Пятой парковой улице в Москве, предварительно, были бизнесменами

Двое убитых на востоке Москвы 22 ноября вечером мужчин, предварительно, занимались бизнесом, один из них был иностранцем. Тела убитых уже увезла "скорая помощь", милиция эвакуирует автомобиль.

"Аргументы.ру" сообщали, что около 18:40 мск на Пятой парковой улице неизвестные расстреляли автомобиль Mazda, после чего скрылись. При обстреле погибли двое мужчин, личности которых устанавливаются.

"Двое мужчин, которые были застрелены на востоке Москвы, были бизнесменами. Пока известно, что один из них является гражданином иностранного государства", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.