Раненые при обстреле автомобиля Mazda в Измайлово, скончались
22 ноября 2010, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве скончались двое мужчин, раненых во время обстрела автомобиля Mazda в 18:40 мск на Пятой парковой улице. Личности убитых уточняются, в городе объявлен план "Перехват".
Ранее "Аргументы.ру" сообщали о ранении двух человек при обстреле иномарки на востоке Москвы.
Как стало известно, иномарку расстреляли неизвестные из огнестрельного оружия, по предварительным данным, два человека, и скрылись на иномарке темного цвета.