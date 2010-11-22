Раненые при обстреле автомобиля Mazda в Измайлово, скончались

В Москве скончались двое мужчин, раненых во время обстрела автомобиля Mazda в 18:40 мск на Пятой парковой улице. Личности убитых уточняются, в городе объявлен план "Перехват".

Ранее "Аргументы.ру" сообщали о ранении двух человек при обстреле иномарки на востоке Москвы.

Как стало известно, иномарку расстреляли неизвестные из огнестрельного оружия, по предварительным данным, два человека, и скрылись на иномарке темного цвета.