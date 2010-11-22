В Кущевской милиция опасается самосуда над членами банды Цапка

В Кущевской возможен самосуд над разгуливающими на свободе членами банды Цапка.

Милиционеры пытаются предотвратить акт возмездия, который на 40-й день после убийства 12 человек могут устроить местные фермеры-предприниматели.

Под угрозой находятся порядка 25 членов банды, орудующей на территории станицы, передает Life News.

"Аргументы.ру" сообщали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.