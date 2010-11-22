За пытки солдат утюгом - в дисбат на полгода

Омский гарнизонный военный суд приговорил сержанта железнодорожных войск за превышение должностных полномочий с применением насилия к шести месяцам дисциплинарного батальона.

За то, что четверо солдат громко разговаривали в комнате бытового обслуживания своего подразделения, командир отделения в наказание "погладил" их горячим утюгом. Все четверо получили термические ожоги в области плеч и спины первой и второй степени.

По данным РБК, вынося приговор, суд учел чистосердечное раскаяние сержанта в содеянном и ходатайство потерпевших о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.