Журналисту Олегу Кашину будут оперировать сломанную ногу

Жестоко избитого журналиста "Коммерсанта" Олега Кашина готовят к операции в связи с переломом ноги. По словам замглавврача по травматологии 36-й больницы состояние Кашина остается стабильным, средней тяжести.

"Аргументы.ру" сообщали, что Олег Кашин был жестоко избит двумя неизвестными в ночь на 6 ноября 2010 года около своего дома на Пятницкой улице в центре Москвы. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Журналист перенес несколько операций. В среду, 17 ноября, его впервые допросили следователи.

Журналист "Коммерсанта" Олег Кашин в своих первых показаниях следователям предположил, что покушение на убийство связано с конфликтом вокруг Химкинского леса.