В КБР возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ФСБ

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту убийства в Баксанском районе республики в ночь на 20 ноября сотрудника ФСБ. В результате обстрела 30-летний Тлизамов скончался на месте.

"Около 22.50 мск в пятницу на углу улиц Карачаева и Комарова в городе Баксан неизвестный произвел несколько выстрелов в возвращавшегося домой после службы помощника дежурного коменданта Баксанского отдела УФСБ Мурата Тлизамова", - рассказал РИА Новости представитель следственного управления СКП РФ по КБР.

Предварительно, нападавший стрелял из пистолета Макарова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия). Санкции этих статей предусматривают наказание от двух лет до пожизненного лишения свободы.