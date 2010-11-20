Произошла перестрелка в дербентском филиале коммерческого банка "Эсид". Возник конфликт между директором филиала и тремя его сторонниками, с одной стороны, и двумя клиентами банка.

В результате конфликта между представителями коммерческого банка и их клиентами в Дербенте один человек убит, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

"Ссора переросла в драку с применением огнестрельного оружия, в результате один из клиентов был убит, еще один - ранен, ранен также один из сторонников директора банка. Раненые госпитализированы, остальные участники конфликта задержаны", - рассказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы МВД.