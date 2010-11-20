Новая версия убийства 12 человек в станице Кущевская - наркобизнес

Предложена новая версия убийства 12 человек в станице Кущевская, согласно которой причиной случившегося могло стать столкновение интересов в наркобизнесе. Официальных подтверждений этой версии нет.

Массовое убийство в Кущевской могло быть разборкой наркодельцов, об этом накануне в прямом эфире радиостанции "Русская служба новостей" рассказал уроженец Краснодарского края, имеющий предпринимательские интересы в Кущевской, Марат.

Не исключено, что и жертвы, и нападавшие занимались наркобизнесом и не поделили криминальную сферу. Официальных комментариев по этому поводу пока не прозвучало.

По словам бизнесмена, Кущевская долгие годы является "перевалочным пунктом наркотрафика с Украины в южные регионы России". "Туда с Краснодарского края, со Ставрополья приезжают барыги и там затариваются маковой соломкой, весь Краснодарский край об этом знает", - сказал Марат. По информации предпринимателя, в наркобизнесе в Кущевской активное участие принимают сотрудники местной милиции.

"Аргументы.ру" сообщали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.