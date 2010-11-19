В дагестанском Каспийске обезврежены две бомбы

Взрывотехники управления ФСБ России по Дагестану обезвредили в Каспийске два взрывных устройства мощностью в килограмм тротилового эквивалента каждое.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщение об обнаружении подозрительного пакета с проводами поступило днем от жителя города.

"СВУ были обезврежены при помощи гидродинамического разрушителя. По предварительным данным, мощность каждого взрывного заряда составила килограмм в тротиловом эквиваленте", - уточнили в НАК.