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В дагестанском Каспийске обезврежены две бомбы

19 ноября 2010, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

В дагестанском Каспийске обезврежены две бомбы

Взрывотехники управления ФСБ России по Дагестану обезвредили в Каспийске два взрывных устройства мощностью в килограмм тротилового эквивалента каждое.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщение об обнаружении подозрительного пакета с проводами поступило днем от жителя города.

"СВУ были обезврежены при помощи гидродинамического разрушителя. По предварительным данным, мощность каждого взрывного заряда составила килограмм в тротиловом эквиваленте", - уточнили в НАК.

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