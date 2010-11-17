Подозреваемый в убийстве в Сызрани задержан

Задержан подозреваемый в убийстве трех человек, тела которых обнаружили с ножевыми ранениями на месте пожара в Сызрани Самарской области. Это 30-летний ранее судимый житель Сызрани.

По данным "Интерфакс", одному человеку удалось выжить в этой резне, и следствие установило возможные мотивы преступления.

"По предварительным данным, у знакомого подозреваемого было похищено имущество, якобы его похитил выживший пострадавший. По предварительным данным, преступление связано с данным инцидентом", - сказали в пресс-службе областного Следственного управления (СК) РФ.

"Аргументы.ру" сообщали, что в городе Сызрань Самарской области обнаружены с ножевыми ранениями на месте пожара в жилом доме три тела: хозяйки дома, ее сына и неизвестной женщины.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух и более лиц".