Основная версия убийства 12 человек на Кубани - месть

Следствие по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края составило полную картину происшедшего. Основная версия убийства - месть. Уголовное дело расследуется по статье 105 Уголовного кодекса России ("убийство двух и более лиц, находившихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом").

По данным "Интерфакс", картина совершения преступления выстроена, следствию уже удалось установить картину зверского убийства 12 человек, в том числе четверых детей. В ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения задержанным Сергею Цапка и Сергею Цеповязу. Ранее официально сообщалось о задержании по этому делу четверых местных жителей - 24-летнего Алексея Гурова, его 20-летнего брата Евгения, 17-летнего Вячеслава Скачедуба и 16-летнего Игоря Майданюка.

"Аргументы.ру" сообщали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.