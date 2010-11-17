Дело о нападении на Arctic Sea передано в Генпрокуратуру РФ

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что уголовное дело против участников нападения на судно Arctic Sea передано в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Как стало известно, главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении Алексея Андрюшина, Дмитрия Бартенева, Игоря Борисова, Алексея Булева, Виталия Лепина и Евгения Миронова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 227 УК РФ (пиратство).

По версии следствия, обвиняемые состояли в организованной преступной группировке (ОПГ), совершившей захват в ночь на 25 июля 2009 года судна Arctic Sea с российским экипажем.

Как стало известно, главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении Алексея Андрюшина, Дмитрия Бартенева, Игоря Борисова, Алексея Булева, Виталия Лепина и Евгения Миронова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 227 УК РФ (пиратство).

По версии следствия, обвиняемые состояли в организованной преступной группировке (ОПГ), совершившей захват в ночь на 25 июля 2009 года судна Arctic Sea ("Арктик Си") с российским экипажем.