Сотрудников ЧОП подозревают в похищении турка в Москве

Сотрудники милиции 16 ноября задержали четверых сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), которых подозревают в похищении гражданина Турции в центре Москвы.

Как стало известно, подозреваемые 15 ноября около 3:00 на Комсомольской площади похитили контролера одного из столичных магазинов, гражданина Турции, и удерживали в помещение ЧОПа на улице Красного Маяка.

"Сотрудники милиции в ходе оперативных мероприятий во вторник освободили похищенного. Четверых подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.