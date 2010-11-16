Росфинмониторинг: В ходе проверки мэрии Москвы выявлены факты коррупции

Федеральная служба по финансовому мониторингу в ходе проверки мэрии Москвы выявила нарушения, связанные с коррупцией, в частности, ведомство вскрыло нецелевое использование более миллиарда рублей в московской системе здравоохранения.

За дело взялись Генеральная прокуратура, МВД и другие правоохранительные органы, передает радиостанция "Эхо Москвы".

На встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что системные проблемы в работе мэрии связаны с финансированием контрактов, которые заключаются с посредниками, после чего деньги от этих посредников поступают непосредственно в столичные предприятия здравоохранения. По мнению Чиханчина, это возможно при некорректно работающей тендерной системе.

Как стало известно, в настоящее время проверки также проходят в отделе по государственным закупкам в бюджетной сфере, а в ревизии принимает участие Контрольное управление президента России.

Юрий Чиханкин заявил Владимиру Путину, что ведётся работа по жилищно-коммунальному комплексу, и в данной области по стране есть уже целый ряд уголовных дел.

Стоит отметить, что ведомство также занимается проверками и в оборонном комплексе, в лесном и агропромышленном хозяйстве.

Всего в текущем году по материалам Росфинмониторинга возбуждено около двух тысяч дел.