В подмосковном Троицке выстрелом в висок убит бизнесмен

В подмосковном Троицке утром 15 ноября на своей даче на улице Строительной выстрелом в висок убит бизнесмен, 36-летний Денис Шестаков. Убийство, по мнению милиционеров, носит заказной характер.

Как стало известно, бизнесмен решил покурить и подошел к окну своего дачного дома. Неизвестный, очевидно, поджидал бизнесмена, знал распорядок и привычки коммерсанта. Как только Шестаков подошел к окну, убийца произвел смертельный выстрел в висок жертвы, передает lifenews.ru.

Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Причины убийства предпринимателя предстоит установить следователям.