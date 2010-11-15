Сотрудники уголовного розыска с начала года задержали и привлекли к уголовной ответственности 38 "воров в законе", за нарушение миграционного законодательства в Грузию были депортированы пять криминальных авторитетов.

"В результате активной работы сотрудников уголовного розыска с начала 2010 года задержаны и привлечены к уголовной ответственности 38 так называемых "воров в законе". Им предъявлено обвинение в совершении краж, вымогательств, организации каналов поставки наркотических веществ и других преступлениях", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента уголовного розыска (ДепУР).

В суд уголовные дела в отношении 17 таких лиц, передает РИА Новости.