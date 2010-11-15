В дагестанской больнице расстрелян милиционер

В Дагестане сотрудник милиции, находившийся с переломом руки на лечении в Хасавюртовской городской больнице, расстрелян неизвестным в палате. Убийца скрылся с места преступления.

Днем 14 ноября неизвестный зашел в палату городской больницы, где лечился травмированный сотрудник ДПС, старший лейтенант Карамудин Габиев, и расстрелял его из пистолет.

Как стало известно, нападавшему злоумышленнику удалось уйти с места преступления незамеченным. Возбуждено уголовное дело, оперативники выясняют подробности происшествия.