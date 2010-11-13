В Петербурге избит историк-публицист Игорь Пыхалов, автор книги "За что Сталин высылал народы". Неизвестные напали на Игоря Пыхалова возле его дома, ему сломали нос.

Потерпевший рассказал журналистам, что злоумышленники стали его избивать, однако их спугнули проходившие мимо люди.

Историк считает, что инициаторы нападения — люди, недовольные его работами, в частности, изысканиями на тему депортации чеченцев и ингушей в Казахстан во время Великой Отечественной войны.

"Как мне кажется, других поводов нападать на меня нет", - сказал Игорь Пыхалов.