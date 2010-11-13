В Якутии зарезали ветерана ВОВ и его дочь

Следственные органы Якутии заключили под стражу двух жителей города Олекминска по обвинению в убийстве ветерана ВОВ и его дочери. Расследование двойного убийства продолжается.

"Ветеран Великой Отечественной войны и его дочь вечером 7 ноября 2010 года стали жертвами двух злоумышленников, которые в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения ножом на почве возникших неприязненных отношений", - рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СКП РФ по республике Надежда Дворецкая.

Как стало известно, в отношении арестованных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).