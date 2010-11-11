Три милиционера погибли в результате нападений на милицейские наряды в Махачкале
11 ноября 2010, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
По меньшей мере, три милиционера погибли в результате серии нападений на милицейские наряды на улицах Советская, Гаджиева и Акушинского в Махачкале, несколько сотрудников милиции ранены.
Как стало известно, около 13:00 пятеро вооруженных людей угнали автомобиль "Приора" у находящегося в отпуске сотрудника ГИБДД. На этой машине бандиты совершили серию нападений на милицейские наряды, передает "Интерфакс".
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.