В городе Тимашевск Краснодарского края зарезали двух пенсионеров

Следователи 11 ноября возбудили уголовное дело по факту убийства двух престарелых продавцов в городе Тимашевск Краснодарского края и начали поиски причастных к этому преступлению.

По данным краевого СУ Следственного комитета, неизвестные убили сожителей: 62-летнего Александра Борисенко и 64-летнюю Людмилу Ефимову. Оперативники обнаружили их тела в ночь на четверг "с множественными колото-резаными ранениями", отмечают в управлении.

"Погибшие работали продавцами в продуктовом магазине в Тимашевске. На расстоянии 80 метров от магазина было обнаружено тело Ефимовой, после чего в помещении магазина обнаружено тело Борисенко", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Санкция данной статьи предусмтривает до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.