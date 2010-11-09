В Люберцах задержали врача, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

Официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин заявил, что врач-травматолог Люберецкой детской больницы, подозреваемый в совершении насильственных преступлений в отношении малолетних детей, задержан.

Следственными органами СКП по Московской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего врача-травматолога Люберецкой детской городской больницы Ивана Шастина.

В настоящее время Шастин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (на 48 часов). В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает "Интерфакс".

Кроме того, по словам Маркина, в прокуратуру города Люберцы направлен ряд материалов уголовного дела "о проведении проверки в порядке общего надзора в отношении главного врача и заведующего травматологическим отделением Люберецкой детской городской больницы о соблюдении ими требований действующего законодательства".