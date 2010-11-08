Раненый милиционер задержал и разоружил стрелявшего в него автомобильного вора

В центре Москвы, в районе дома номер 43 по 2-й Брестской улице был ранен в живот из травматического пистолета сотрудник милиции. Однако раненый милиционер сумел разоружить стрелявшего и задержать его.

"Около 20:00 понедельника автопатруль ОВД "Тверской" обратил внимание на двух молодых людей - по внешнему виду выходцев с Северного Кавказа, которые похитили из припаркованного автомобиля сумку и пытались скрыться", - рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Милиционеры начали преследование преступников. После чего один из них ранил старшего автопатруля майора Валерия Шевчука, который сумел разоружить стрелявшего и задержать его. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

В настоящее время милиционер госпитализирован.