В Кирове задержаны похитители невесты
4 ноября 2010, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Кирове задержаны похитители невесты, жених вместе с сообщниками - "кунаками", насильно удерживали на съемных квартирах девушку в течение 10 дней. Возбуждено уголовное дело.
Как передает "Интерфакс", жених принуждал невесту идти замуж, для чего насильно увез ее в Казань. Здесь женщину 10 дней удерживали на съемных квартирах, но ей удалось освободиться. В результате все трое похитителей задержаны и все оказались неработающими и ранее судимыми.
Возбуждено уголовное дело.