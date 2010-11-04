В Кирове задержаны похитители невесты, жених вместе с сообщниками - "кунаками", насильно удерживали на съемных квартирах девушку в течение 10 дней. Возбуждено уголовное дело.

Как передает "Интерфакс", жених принуждал невесту идти замуж, для чего насильно увез ее в Казань. Здесь женщину 10 дней удерживали на съемных квартирах, но ей удалось освободиться. В результате все трое похитителей задержаны и все оказались неработающими и ранее судимыми.

Возбуждено уголовное дело.