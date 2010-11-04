Лжесотрудники «Мосгаза» украли у пенсионерки полтора миллиона рублей

Злоумышленники под видом сотрудников «Мосгаза» украли у пенсионерки в Царицыне полтора миллиона рублей - все сбережения пожилой женщины. Похитители объявлены в розыск.

По данным «Интерфакс», накануне двое неизвестных под видом работников коммунальных служб предложили женщине заменить её плиту в течение дня. Пенсионерка согласилась и начала оформлять необходимые документы с одним из мужчин. Через несколько минут оба «сотрудника» ушли, и только вечером хозяйка обнаружила, что из квартиры похищены все сбережения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов объявили злоумышленников в розыск.