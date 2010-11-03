В Чечне возбуждено первое уголовное дело по похищению невесты

Первое уголовное дело по похищению женщины с целью вступления в брак после введенного властями Чеченской республики запрета на похищение невест возбуждено в Чечне.

"Гудермесский следственный отдел возбудил уголовное дело против 38-летнего жителя Грозного, по части 2, статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Он обвиняется в похищении женщины с целью вступления в брак. Как выяснилось, похищенная была его женой, с которой он развелся год назад", - рассказал РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 22 октября мужчина приехал на такси к дому бывшей жены, проживающей в Гудермесе с родителями, применив физическую силу, вытащил ее из дому, насильственно усадил в машину и привез на свою квартиру в Грозном. Через некоторое воспользовавшись тем, что экс-муж говорил по телефону, женщине удалось скрыться.

В соответствии с законом, похитителя ждет наказание до 15 лет лишения свободы.