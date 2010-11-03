Задержанного за разбой застрелили в Нижнем Новгороде при попытке побега
3 ноября 2010, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
Следственные органы Нижнего Новгорода начали проверку по факту убийства подозреваемого в разбое, который был застрелен при попытке бегства сотрудниками милиции.
«Инцидент произошел во второй половине дня в среду, когда задержанного по ст.162 УК РФ (разбой) конвоировали на показ места происшествия», - рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.
Как стало известно, во время конвоирования злоумышленник попытался сбежать, и сотрудникам милиции пришлось применить табельное оружие для его задержания, от полученных ранений мужчина скончался.
В настоящее время проводится проверка, которая установит правомочность применения оружия милиционерами.