Пресечена деятельность группы квартирных воров

В ходе совместной спецоперации сотрудников управления угрозыска ГУВД по Москве и оперативников департамента угрозыска МВД РФ пресечена деятельность крупной организованной преступной группы, специализирующейся на квартирных кражах.



В Москве и Московской области 29 октября задержаны шестеро человек в возрасте от 31 до 37 лет: трое из них постоянно проживают в Москве, двое - жители Московской области и один - приезжий из Армении. Двое из задержанных ранее неоднократно судимы за совершение квартирных краж.

Как стало известно, операция была проведена одновременно в центре, на юге и востоке Москвы, а также в подмосковном Жуковском и Раменском, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.