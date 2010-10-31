Четверо вооруженных налетчиков ограбили кассу "Мосгортранса" на юге Москвы.

Преступники в масках ворвались в помещение "Мосгортранса" в доме №15 на проспекте Андропова. Выстрелив из пистолета в потолок, налетчики забрали деньги и скрылись.

К счастью, никто не пострадал.

Как стало известно, грабители скрылись на автомобиле "Audi". Сумма похищенного уточняется, передает радиостанция СИТИ-FM.