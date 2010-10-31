На проспекте Андропова налетчики ограбили кассу "Мосгортранса"
31 октября 2010, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
Четверо вооруженных налетчиков ограбили кассу "Мосгортранса" на юге Москвы.
Преступники в масках ворвались в помещение "Мосгортранса" в доме №15 на проспекте Андропова. Выстрелив из пистолета в потолок, налетчики забрали деньги и скрылись.
К счастью, никто не пострадал.
Как стало известно, грабители скрылись на автомобиле "Audi". Сумма похищенного уточняется, передает радиостанция СИТИ-FM.