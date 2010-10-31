Замминистра МВД Бурятии заподозрен в превышении полномочий

Уголовное дело по статье превышение должностных полномочий возбуждено в отношении заместителя главы МВД Бурятии - начальника тыла, полковника милиции Константина Акалелова.

"Накануне из прокуратуры поступило сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра внутренних дел по республике - начальника тыла, полковника милиции Константина Акалелова", - рассказал РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах республики.

Следствие считает, что замглавы МВД Бурятии в конце 2009 года заключил госконтракт с одной из коммерческих организаций на поставку в министерство трех автомобилей Ford, которые до настоящего момента ведомством не получены.