На улице Раменки рядом с домом 5 в Москве около 22:00 часов 30 октября водитель автомобиля марки Audi A8 не уступил дорогу трем пешеходам.

Трое нетрезвых мужчин и водитель обменялись оскорбительными фразами, после чего водитель достал травматический пистолет, сделал несколько выстрелов в нетрезвых пешеходов и скрылся с места происшествия.

Один мужчина в результате инцидента был госпитализирован с пулевым ранениями.

Правоохранительные органы объявили в розыск стрелявшего человека.