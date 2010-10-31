Водитель "Audi A8" расстрелял трех пьяных пешеходов
31 октября 2010, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
На улице Раменки рядом с домом 5 в Москве около 22:00 часов 30 октября водитель автомобиля марки Audi A8 не уступил дорогу трем пешеходам.
Трое нетрезвых мужчин и водитель обменялись оскорбительными фразами, после чего водитель достал травматический пистолет, сделал несколько выстрелов в нетрезвых пешеходов и скрылся с места происшествия.
Один мужчина в результате инцидента был госпитализирован с пулевым ранениями.
Правоохранительные органы объявили в розыск стрелявшего человека.