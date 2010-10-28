Милиция закрыла сайт для скачивания контрафактных мультфильмов

Следователи МВД, в рамках уголовного дела о нарушении авторских и смежных прав, закрыли сайт "PuzKarapuz.ru", на котором пользователи могли бесплатно скачать детские фильмы и анимационные ленты.

Владельцами сайта была семейная пара, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за создание аналогичного сайта - "interfilm.ru". Он был закрыт полтора года назад.

Расследование уголовного дела продолжается.