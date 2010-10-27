В Москве заведено уголовное дело на крупнейшего спамера, торговавшего виагрой

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупнейшего спамера мира Игоря Гусева. В отношении Игоря Гусева возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство».

Его компания через партнерскую программу Glavmed.com занималась продажей контрафактных фармацевтических препаратов, в том числе виагры, на территории США, Канады и других стран мира с использованием спама, пишет газета «Коммерсант».

По данным следствия, оборот Glavmed.com за последние 3,5 года мог составить 120 млн долларов. В отношении Игоря Гусева возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство». В ближайшее время данные на Гусева будут переданы в Интерпол.