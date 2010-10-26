В массовой драке в Подмосковье погиб один человек, еще один госпитализирован

В массовой драке в Сергиево-Посадском районе Московской области погиб один молодой человек, еще один юноша был срочно госпитализирован.

По данным Life News, инцидент произошел в деревне Хотьково возле магазина "Копейка". Три молодых человека стояли у универмага и оживленно беседовали, а недалеко от ребят на лавочке отдыхали два незнакомца. Через несколько минут, возникшая между компаниями ссора, переросшая в драку.

Один молодой человек скончался в карете скорой медицинской помощи. За жизнь второго пострадавшего борются врачи местной Центральной районной больницы Сергиева-Посада.

Оперативники ищут нападавших.